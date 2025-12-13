Al menos tres muertos por el derrumbe de un templo hindú en construcción en Sudáfrica

El Nuevo Templo de Protección de Ahobilam, de cuatro plantas, se desplomó este viernes después del mediodía y, desde entonces, los servicios de emergencias han estado trabajando para rescatar a víctimas atrapadas entre los escombros.

Un primer cuerpo fue encontrado este viernes y los dos restantes se hallaron este sábado, indicó la municipalidad de eThekwini, que incluye Verulam, a unos 30 kilómetros al norte de Durban, tercera ciudad más grande del país.

Once personas, dos mujeres y nueve hombres, fueron rescatadas el viernes y trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento médico.

La portavoz de la municipalidad de eThekwini, Gugu Sisilana, declaró que "continúa la búsqueda de posibles personas atrapadas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los informes iniciales indican que la estructura no contaba con planos de construcción aprobados", añadió Sisilana, citada por medios locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alcalde de eThekwini, Cyril Xaba, visitó la pasada noche el lugar del siniestro y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

"Se implementará una gestión de consecuencias si la investigación revela que se incumplieron algunas leyes", dijo Xaba.

Aunque la causa del derrumbe sigue bajo investigación, las pesquisas preliminares de las autoridades sugieren que la construcción era ilegal.