Decenas de miles piden la dimisión de Orbán tras escándalo de abuso de menores

"¡Basta ya! Manifestación en defensa de los menores", fue el lema de la protesta convocada por el principal rival de Orbán, el conservador y opositor Péter Magyar, jefe del partido Tisza.

La marcha, en la que según estimaciones del portal 444.hu participaron decenas de miles de personas, llegó hasta la sede de la oficina del primer ministro, en el barrio 'Castillo de Buda' de la capital.

"El poder no es capaz de defender a los menores", declaró Magyar ante los congregados.

El popular líder opositor aludió así al escándalo desatado tras la reciente publicación de varios vídeos en los que se ve cómo empleados de un centro correccional agraden físicamente a menores, así como de un informe sobre maltrato de niños en hogares infantiles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En una democracia, después de casos como éstos, el primer ministro y también el presidente debe irse", dijo Magyar, augurando que el gobierno del partido de Orbán, Fidesz, en el poder desde 2010, "está por terminar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"¿Cómo pueden permitir que en este país se golpee, se humille, se viole y se mate de hambre a los niños en lugares que deberían ser seguros para ellos? ¿Cómo pueden permitir esto?", planteó el político.

Tras varias denuncias de abuso en el centro correccional de la calle Szolo de Budapest, Orbán reaccionó primero negando que se hubieran cometido delitos contra menores de edad.

Después de la publicación de los vídeos grabados en la citada institución, el Gobierno alegó que las víctimas eran jóvenes que habían cometido delitos y decretó la supervisión policial de estos centros.

Varios especialistas llamaron la atención de que los jóvenes albergados en esos centros son menores de edad con juicios en curso, es decir, no han sido declarados culpables y condenados, por lo que les corresponde la presunción de inocencia.

Un informe realizado en 2021 y publicado recientemente por Magyar denuncia unos 3.300 presuntos casos de abuso de diferentes niveles contra menores de edad en hogares infantiles, un número supone el 20 % de todos los menores albergados.

Los redactores del documento encuestaron a centenares de empleados de los hogares sobre los dos años anteriores, y estiman que es aún mayor la cifra oscura, pues los casos denunciados oficialmente no superarían el 25 % del total.

Según el informe, más de 300 menores sufrieron abuso sexual en los hogares.

Magyar aludió el viernes a este documento como un "informe secreto", acusando al Gobierno de Orbán de conocerlo y haberlo ocultado, razón por la que pidió su dimisión.

Sin embargo, la prensa independiente afirma que el estudio había sido publicado al menos parcialmente.

Por su parte, el Ministerio de Interior informó de que en 2022 se envió a los jefes de los servicios especializados el citado informe, se elaboró un protocolo de investigación y se presentaron más de 3.400 denuncias por sospecha del maltrato de menores.

Hungría celebra elecciones legislativas el próximo año, previsiblemente en abril, y el sondeo más reciente, realizado por el Instituto Republikon, ha medido una intención de voto del 43 % para el partido Tisza y del 35 % para el partido de Orbán, el Fidesz.