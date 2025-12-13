Dick Van Dyke celebra su 100 cumpleaños con la proyección de un documental sobre su vida

El cineasta Steve Boettcher le dijo a Fox que la esposa de la estrella, Arlene Silver, lo mantiene activo todos los días: cantando, bailando y moviéndose constantemente.

Según los medios locales, Van Dyke suele participar en Vandy Camp, una compañía de espectáculos de estilo carnavalesco que integra junto a su esposa en Malibú, California, cerca de su casa.

El grupo presenta bailes, canto a capela y canciones del repertorio del icónico artista, incluyendo éxitos de sus películas musicales de la década de 1960.