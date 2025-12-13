Los colombianos murieron en el marco de la ofensiva rusa en la ciudad de Vovchansk por parte de las tropas de la agrupación militar rusa Séver (Norte), señaló la fuente a la agencia TASS.

Precisa que los ucranianos han procedido a enterrar a los mercenarios tras su identificación, ya que nadie en su patria los ha reclamado. Menciona entre los enterrados a combatientes con los alias 'Taison' y 'Avanturero'.

Moscú acusa a Kiev de utilizar a los mercenarios extranjeros como "carne de cañón" a la hora de intentar defender a toda costa sus posiciones de la ofensiva rusa en todos los sectores del frente que tiene más de mil kilómetros de largo.

La Justicia rusa ha impuesto en los últimos años largas penas a mercenarios, tanto en ausencia como capturados, entre ellos el colombiano Pablo Puentes Borges, condenado en junio a 28 años de cárcel por combatir con las tropas ucranianas en la región de Kursk.

Tanto Ucrania como Occidente han acusado a Rusia de utilizar mercenarios latinoamericanos, africanos, indios y chinos, entre otros, como unidades de asalto en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó esta semana a la ciudad de Kúpiansk (Járkov) para demostrar que la ciudad aún no ha sido tomada por el enemigo, como afirma el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.