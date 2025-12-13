El excanciller peruano Blacker Miller, detenido en Brasil por orden de Albania

Blacker Miller, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Perú a principios de la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue arrestado en Río de Janeiro el pasado jueves por la Policía Federal brasileña, precisó Albaniamedia.

El hombre, de 80 años, estaba prófugo de la Justicia desde que un tribunal de Albania lo condenó por fraude en 2017, en ausencia, a ocho años de prisión.

Figuraba en la lista roja de Interpol y fue detenido por una orden de captura y arresto internacional emitida por la justicia albanesa, que lo considera responsable de haber desarrollado un esquema fraudulento relacionado con un proyecto de construcción de una incineradora para residuos urbanos que generó diversos perjuicios económicos.

Según la emisora TV A2 CNN de Tirana, Blacker Miller permanecerá en prisión preventiva en Brasil hasta que finalicen los procedimientos de su previsible extradición a Albania, donde se espera que cumpla su condena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El exdiplomático, que hasta ahora ha negado todas las acusaciones en su contra, había llegado a Tirana en septiembre de 2012, en un vuelo procedente de Miami (EEUU), violando una orden de prohibición de salida dictada por las autoridades de Estados Unidos, donde había sido capturado en 2009, cuando era prófugo de la Justicia peruana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el país latinoamericano había sido condenado en 2007 a cuatro años de prisión por complicidad en el 'autogolpe' de 1992, que, liderado por Alberto Fujimori, disolvió el Parlamento.

En Albania, Blacker Miller obtuvo asilo político y fundó la empresa Apollonia Investmets, dedicada a la recolección de basura, con sede en Tirana.

En 2013, Perú pidió su extradición, pero la solicitud no se ejecutó porque Blacker Miller había obtenido entretanto la nacionalidad albanesa.

Según la prensa albanesa, el exministro habría recibido para su compañía grandes inyecciones financieras de inversores con el fin de construir una planta de incineración de basura en la ciudad de Fier, en el sur de Albania, pero el proyecto nunca se llevó a cabo.

Antes de ser condenado por "engaño reiterado", abandonó la nación balcánica.