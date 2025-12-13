El presidente del tribunal de paz colombiano cierra su gira europea en busca de apoyo

Ramelli visitó París (Francia), Ginebra (Suiza) y La Haya (Países Bajos) entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre, según informó este sábado la JEP, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

En la capital francesa, Ramelli intervino ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y sostuvo reuniones con funcionarios de los ministerios franceses de Relaciones Exteriores y Justicia, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), así como con representantes de la academia y organizaciones internacionales.

En Ginebra, el presidente de la institución se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y con delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre otros organismos.

En La Haya, presentó las lecciones del modelo colombiano en encuentros de alto nivel con la Corte Penal Internacional (CPI) y sostuvo reuniones bilaterales con representantes del tribunal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la ciudad neerlandesa, también expuso ante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma los avances, alcances y retos en la implementación de las primeras sentencias restaurativas —que no conllevan cárcel— emitidas por la JEP en septiembre pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las sentencias fueron dictadas contra siete integrantes del último mando de las FARC por secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, conocidos como 'falsos positivos', y combinan restricciones de derechos con acciones reparadoras.

La gira europea permitió "fortalecer la cooperación internacional y consolidar apoyos esenciales para avanzar en la implementación de las sentencias restaurativas, siempre con las víctimas en el centro", sostuvo en la nota el presidente de la JEP, que se vio afectada a comienzos de este año por el cierre de Usaid, la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos.