Emisario de Trump anuncia el levantamiento de las sanciones sobre el potasio bielorruso

"En línea con las órdenes del presidente (de EE.UU., Donald) Trump, se levantan las sanciones sobre el potasio. Considero que es un paso muy bueno por parte de EE.UU. con Bielorrusia. Las levantamos ahora mismo", comentó a la prensa local, según informa la agencia BELTA.

Cole añadió que, "a medida que se normalicen las relaciones entre ambos países, se retirarán más sanciones" y expresó su confianza de que llegue el momento en que no haya ninguna restricción a la dictadura bielorrusa.

Bielorrusia es junto la vecina Rusia y Canadá uno de los mayores exportadores de ferlitizantes de potasio, uno de los principales objetivos de las sanciones introducidas por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años.

"Hemos hablado sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre Venezuela (...) Hemos hablado del futuro, sobre cómo avanzar en el acercamiento entre EE.UU. y Bielorrusia, para normalizar las relaciones. Ese es nuestro objetivo", dijo el emisario estadounidense.

Y añadió que para ello es necesario pasar de "pasos infantiles" a unos "pasos más seguros": "Nosotros levantamos sanciones y liberamos presos".

A su vez, describió como "buenos consejos" las recomendaciones que recibió del autoritario líder bielorruso para lograr un arreglo pacífico al conflicto ucraniano debido a su cercanía con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

En septiembre pasado EE.UU. ya levantó las sanciones contra la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, sancionada por Washington un año después de que lo hiciera la Unión Europea en 2021 por el aterrizaje forzado de un avión de Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna y en el que viajaba el periodista opositor bielorruso Román Protasevich, quien fue detenido inmediatamente.

La normalización entre ambos países comenzó en agosto cuando Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien luego escribió en su red social Truth Social que pidió a su homólogo bielorruso liberar a 1.300 prisioneros más tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, incluido el líder opositor, Serguéi Tijanovski.

Bielorrusia, país presidido por Lukashenko desde 1994, ha sido objeto de sanciones desde la represión violenta de las multitudinarias protestas opositoras contra el fraude electoral de 2020, medidas que se multiplicaron con el abierto apoyo de Minsk a la campaña militar rusa en Ucrania dos años después.

"Dicen que a (el presidente de EE.UU., Donald) Trump le gustan los halagos. Yo no es por halagar, pero quiero decir que últimamente su comportamiento me gusta mucho", dijo Lukashenko a Cole en la reunión que mantuvieron el viernes.

En noviembre el mandatario bielorruso indultó a 31 presos en el marco de acuerdos alcanzados con Estados Unidos.

Lukashenko ha indultado desde hace meses a varios cientos de sus encarcelados ciudadanos, pero, según las organizaciones de derechos humanos, más de un millar de presos políticos siguen en prisión, lo que incluye al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski.