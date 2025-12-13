Erdogan pide que el mar Negro no sea un lugar de ajuste de cuentas

"El mar Negro no se debe ver como un lugar para ajustes de cuentas. Una situación así únicamente perjudica a Rusia y Ucrania, no beneficia a nadie. Todos necesitan seguridad de navegación en el mar Negro. Hay que protegerla siempre", dijo el mandatario turco.

Estas declaraciones, reproducidas en la web oficial de la Presidencia, fueron hechas por el jefe del Estado turco a los periodistas que lo acompañaban en su vuelo de regreso en la tarde del viernes, desde la capital de Turkmenistán, Asjabad, donde participó en un foro sobre seguridad y se entrevistó con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Erdogan ya había manifestado su rotunda oposición a los ataques a barcos comerciales, calificándolos de "inexcusables", y la semana pasada el Ministerio de Exteriores turco citó a los jefes de las embajadas de Ucrania y Rusia para expresarles su "preocupación" por la escalada de ataques mutuos a buques de la marina mercante en la zona económica exclusiva de Turquía en el mar Negro.

Pese a ello, ayer, viernes, un buque de tránsito para camiones, de propiedad turca y bandera panameña, que hacía la ruta entre Turquía y Ucrania para la exportación de fruta, verdura y textiles, recibió el impacto de un misil en el puerto ucraniano de Chornomorsk.

El ataque, que Kiev atribuye a Moscú, se produjo dos semanas después de que el Gobierno ucraniano reivindicara otros dos a petroleros abanderados en Gambia que, según aseguró, forman parte de la llamada 'flota fantasma" que Rusia usa para exportar crudo eludiendo las sanciones de la Unión Europea.

Ni en estos dos ataques, ni en el de ayer, hubo heridos ni víctimas, si bien uno de los dos petroleros quedó inutilizado por el incendio declarado a bordo.

Por otro lado, refiriéndose al encuentro con Putin en Turkmenistán, Erdogan reveló que abordó con él la situación en Ucrania y expresó su esperanza de que el jefe del Kremlin realice "muy pronto" una visita oficial a Turquía.

Añadió que su Gobierno también mantiene un contacto continuo por teléfono con el del presidente estadounidense Donald Trump, a quien describió como la persona "a cargo del asunto" de Ucrania.

"Tras la entrevista con Putin, espero que también tengamos oportunidad de evaluar los planes de paz con Trump. La paz no está lejos, eso lo vemos", aseguró Erdogan.