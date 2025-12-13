Exresponsable de Justicia en Portugal, en prisión preventiva por supuesta pederastia

El canal fue el primero en informar de este caso, que fue también confirmado por la agencia de noticias Lusa.

Según CNN Portugal, Abreu dos Santos fue detenido por la unidad de combate a los ciberdelitos de la Policía Judicial, en cooperación con la fiscalía, por supuestamente haber cometido cientos de crímenes de pornografía de menores y abusos sexuales a niños, perpetrados por él mismo y que filmaba con un teléfono móvil.

La cadena agregó que el sospechoso habría accedido a vídeos de pornografía de menores desde su despacho en el Ministerio de Justicia, donde ejerció entre 2023 y 2024, durante el Gobierno del primer ministro socialista António Costa.

De acuerdo a CNN Portugal, el letrado, de 38 años, fue arrestado in fragranti en una casa y en posesión de todos los ficheros que lo incriminan.

Tras su detención esta semana, compareció ante un juez este sábado que decretó prisión preventiva.