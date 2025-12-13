Gobierno de Trump propone a Perú como aliado principal "extra OTAN", anuncia el canciller

"El presidente de los Estados Unidos tiene que seguir un procedimiento para designarlo como aliado extra-OTAN, que es notificarlo al Congreso, por lo menos, con 30 días de anticipación. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Han hecho ya esa notificación", declaró De Zela en la emisora RPP.

El ministro remarcó que este "es un tema que tiene ya algún tiempo tratándose" y que conversó al respecto con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una reunión que sostuvieron el pasado 5 de diciembre en Washington.

De Zela explicó que una medida de este tipo "de lo que se trata es, fundamentalmente, de un gesto político, de declarar que el Perú es un país confiable en temas de seguridad y defensa".

Agregó que también "trae algunos beneficios militares y económicos importantes", entre los que mencionó a la "facilidad para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, de equipamiento, de municiones (y) tener la posibilidad de disponer de existencias de reserva de guerra de propiedad norteamericana".

"La posibilidad, también, de firmar acuerdos de capacitación cooperativa, préstamos de materiales, tramitación acelerada de licencias de exportación", sostuvo antes de agregar que otorga, además, "una mayor capacidad de elegibilidad para la financiación militar extranjera".

Tal como ya anunció la semana pasada, De Zela ratificó que Rubio visitará Perú durante los primeros meses de 2026.

"Sobre la fecha de la visita de Marco Rubio todavía no tengo una precisión, pero probablemente sea entre febrero y marzo. Todavía no nos han dado una fecha exacta. Él tiene el mayor de los intereses en venir a nuestro país", afirmó.

Tras la reunión con De Zela en Washington, Rubio aseguró en la red social X que sirvió para acordar que se seguirá el trabajo bilateral para "desmantelar" organizaciones criminales de la región e impulsar la cooperación en "minerales críticos", así como "fortalecer la cooperación en materia de seguridad".

Al respecto, De Zela informó el pasado miércoles que Perú evalúa un memorando sobre la explotación de minerales críticos que le ha presentado Estados Unidos.

Añadió que el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos también está trabajando en la ampliación del puerto limeño del Callao, el principal del país, que, según dijo, requerirá de "una inversión bastante importante por parte de Estados Unidos", que estimó en unos 3.000 millones de dólares.