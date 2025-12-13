Hamás acusa a Israel de socavar tregua tras nuevo ataque en ciudad de Gaza con 5 muertos

La prensa israelí asegura que el objetivo del ataque era el número dos de Hamás en Gaza, Saed Raad, que al parecer resultó muerto, aunque el Ejército aún no lo ha confirmado.

No ha trascendido más información sobre las demás víctimas.

"Este crimen reafirma que la ocupación busca deliberadamente socavar y hacer fracasar el acuerdo de alto el fuego mediante la escalada de sus continuas violaciones", recoge el comunicado de Hamás.

La estadística de víctimas de los hospitales gazatíes, elaborada por periodistas locales destacados en las morgues, apunta a que cinco personas murieron en el bombardeo, dirigido contra el vehículo en un cruce al suroeste de la capital gazatí

"Representa una violación criminal más del acuerdo de alto el fuego que se firmó en virtud del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", dijo el grupo islamista, que reitera que Israel está incrementando las violaciones del pacto de tregua.

El dron explotó contra el vehículo cuando se encontraba en el cruce de Nablus de la carretera de Rashid, que recorre Gaza de norte a sur paralela a la costa.

"Exigimos que los mediadores y los Estados garantes del acuerdo asuman sus responsabilidades con respecto a estas flagrantes violaciones y tomen medidas inmediatas para frenar al gobierno de ocupación fascista, que incumple sus compromisos y busca socavar y destruir el acuerdo", se indica en el comunicado.