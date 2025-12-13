Israel lanza un ataque en ciudad de Gaza pese a la tregua, supuestamente contra Hamás

"El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas", señaló el texto castrense.

Tres personas han muerto en el ataque, según la estadística de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que el ataque fue con un dron, estaba dirigido contra un vehículo en el cruce de Nablus (al suroeste de la capital gazatí) y causó un número de muertos y heridos aún por determinar. El cruce se encuentra en la carretera de Rashid, la carretera que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa.

Medios israelíes aseguran que el objetivo del ataque era Raed Saad, alto comandante del grupo islamista. La Red de Noticias Quds asegura que el ataque ha matado a cuatro personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La radio del Ejército de Israel advirtió de que las fuerzas armadas pretendieron atacar a Saad en dos ocasiones en las últimas dos semanas, habiendo sido ambos ataques cancelados en el último momento. Además, Saad sobrevivió a otros ataques dirigidos durante la guerra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EFE consultó al Ejército de Israel sobre si el ataque ha acabado con la vida de Raad, pregunta a la que aún no ha respondido.