La vicepresidenta de Colombia pide más cooperación para incrementar el comercio con África

"Fortalecer la cooperación e incrementar el comercio birregional fue uno de los ejes centrales de la reunión de la vicepresidenta" con el AfDB este jueves en Accra, la capital ghanesa, informó la Vicepresidencia de Colombia la pasada noche en la red social X.

También estuvieron presentes los viceministros colombianos de Comercio Exterior, Tito Yepes; de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir; y Patrimonios, Memorias y Gobernanza Cultural, Saia Vergara Jaime, entre otros.

Por parte del BAfD, institución financiera multilateral para el desarrollo, con sede en Abiyán (Costa de Marfil), participaron Eyerusalem Fasika, gerente de la entidad en Ghana; y los especialistas en agricultura, David Annang, y desarrollo social, Emmanuel Abeliwine.

"Desde África, junto a una delegación del Gobierno y empresarios, seguimos abriendo caminos que amplían las oportunidades para Colombia", afirmó Márquez en X.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mandataria también visitó este jueves el Puerto de Tema, el más grande de Ghana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mantuvimos reuniones estratégicas junto a una delegación del Gobierno y empresarios colombianos para avanzar en acuerdos que abrirán nuevas rutas comerciales y transformarán las oportunidades de nuestra economía en un continente lleno de posibilidades", explicó.

Para la vicepresidenta, África es un "continente de oportunidades en términos de intercambio cultural, de comercio y, por supuesto, de seguir fortaleciendo la política exterior de Colombia ante el mundo (…). Así, la posibilidad de fortalecer la cooperación Sur-Sur se hace realidad", según señaló en un comunicado este jueves.

Márquez inició este lunes en Togo una gira oficial por África que incluye paradas en Ghana, Senegal y Benín.

El viaje, el cuarto que hace Márquez a África, se encuadra en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es "fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales", de acuerdo con la oficina de la vicepresidenta.