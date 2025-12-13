Las Islas Caimán aprueban un proyecto de ley para robustecer medidas frente a la migración

"Somos modernizadores e innovadores decididos a trabajar juntos, manteniendo un Gobierno estable y colaborando con la comunidad para preparar a nuestro pueblo y a nuestro país para un futuro más brillante", declaró el ministro de Inmigración, Michael Myles, tras presentar la Ley de Protección de las Islas Caimán.

Myles subrayó que esta iniciativa que fue aprobada con 15 votos a favor, tiene como objetivo dar prioridad a los caimaneses en su tierra natal y dificultar la obtención de la residencia y la nacionalidad a los extranjeros.

Esta medida precisa que los titulares de permisos de trabajo que dejen su empleo, deberán abandonar las Islas Caimán en los dos primeros años y al menos un año antes de solicitar otro empleo.

Además, se aumentará el requisito de residencia para obtener la condición de ciudadano caimanés a 20 años o 15 años para los cónyuges de ciudadanos de las Islas Caimán.

También se incrementó el umbral de ingresos mínimos para los no ciudadanos de las Islas Caimán con personas a su cargo que deberá ser de entre 3.500 y 5.000 dólares al mes y 1.000 dólares adicionales por cada persona a su cargo, frente a los 500 dólares actuales.

Del mismo modo, esta ley amplía las facultades de investigación y de intercambio de datos de las autoridades para reforzar su capacidad sobre las decisiones relativas al estatus de ciudadano de las Islas Caimán y a la residencia permanente.

Se espera que la legislación actualizada incluya cláusulas de antigüedad que permitan que los residentes permanentes actuales y los cónyuges extranjeros de ciudadanos de las Islas Caimán sean tratados con arreglo a la legislación anterior.

El proyecto de ley suscitó críticas por parte de algunos diputados de la oposición, que expresaron su preocupación por la división social y el impacto en el coste de la vida, así como la falta de tiempo para examinar las enmiendas.

También mostraron su preocupación por la falta de detalles sobre las tasas propuestas, que se incluirán en un reglamento aún por aprobar por el Consejo de Ministros.

El líder adjunto de la oposición, Kenneth Bryan, reconoció el amplio apoyo de la comunidad a la reforma y afirmó que oponerse al proyecto de ley sería un "suicidio político".

Sin embargo, tras tres días de debate, los diputados de ambos lados de la Cámara apoyaron los cambios de la reforma.

Actualmente, Ebanks lidera una coalición entre su formación, el Partido de la Comunidad Caimán (TCCP, en inglés), y por el Partido Nacional de las Islas Caimán (CINP), así como por tres candidatos independientes.