Macron asegura que el Estado "ganará" la nueva batalla contra el narcotráfico en Marsella

Son declaraciones del jefe de Estado francés una entrevista publicada este sábado por La Tribune Dimanche en su edición en internet, con motivo de ese viaje el 16 de diciembre a la ciudad portuaria del Mediterráneo, un mes después del asesinato del hermano de un joven activista contra las drogas y cuatro años después de presentar el ambicioso plan de inversiones "Marsella en grande".

En esa entrevista, Macron mantiene que el Estado "ganará" la batalla contra el narcotráfico en Marsella y elogia la acción que el Estado lleva a cabo allí desde hace cuatro años.

"Nadie puede negar que las cosas avanzan y que el Estado cumple con constancia y sin vacilaciones", afirma el jefe de Estado, quien lanzó en septiembre de 2021 un plan de inversiones de 5.000 millones de euros para Marsella.

No obstante, el Tribunal de Cuentas emitió el año pasado un duro análisis del plan "Marsella en grande" por su "falta de coherencia" y seguimiento "inadecuado".

Sin embargo, Macron asegura que es una "realidad" que ha habido una "reducción de las viviendas insalubres", un aumento de los "refuerzos de policías o magistrados" y un desmantelamiento de puntos de venta de droga, así como una mejora del transporte, de la situación de las escuelas y un apoyo a las empresas.

"En todos estos temas, así como en el del narcotráfico, no debemos rendirnos. El Estado ganará esta nueva batalla", aseguró, al tiempo que manifestó su esperanza de que el Estado no sea un "chivo expiatorio" en las elecciones municipales de marzo de 2026.

Marsella ha sido escenario de numerosos homicidios relacionados con el narcotráfico, y se vio especialmente conmocionada el mes pasado por el asesinato del hermano menor de Amine Kessaci, activista antidrogas y ecologista.

El 18 de noviembre pasado, pocos días después del asesinato de Mehdi Kessaci, el jefe de Estado celebró una reunión de emergencia con los responsables de la lucha contra el narcotráfico y les pidió que intensificaran sus esfuerzos adoptando el mismo enfoque que para el terrorismo.

"En Marsella, quería afirmar el compromiso del Estado para que cuatro años después del lanzamiento del 'Marsella en grande' (...) no perdamos nada de nuestra energía, nada de nuestra visión, nada de nuestra pasión para hacer avanzar Marsella", manifestó Macron.

El jefe de Estado concibió Marsella como un campo de pruebas para nuevas políticas públicas centradas en siete prioridades: seguridad, bienestar social, sanidad, educación, empleo, cultura y transporte, todas ellas destinadas a transformar la vida de los marselleses.

Diseñado para abordar las deficiencias y los retrasos en el desarrollo de servicios esenciales para los marselleses, el plan cuenta con 5.000 millones de euros de financiación estatal, generando 15.000 millones de euros en inversiones relacionadas en Marsella y su área metropolitana, señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado.

Desde septiembre de 2021, se han puesto en marcha más del 90% de los proyectos anunciados, añadió la Presidencia francesa, que destacó que ese plan ha permitido, por ejemplo, iniciar las obras de rehabilitación y reconstrucción del 40% de los edificios escolares de la ciudad.