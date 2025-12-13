Más de 1.500 personas son intervenidas en Lima en operativo contra la migración irregular

La intervención, que fue supervisada en Lima por el presidente peruano, José Jerí, contó con la participación de policías y representantes de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

"Tenemos 1.500 personas intervenidas, de las cuales han pasado ya como 700 por Migraciones, y hemos detectado que 99 están en forma irregular y también otras 90 que están próximas a su vencimiento (del permiso de permanencia)", declaró al respecto el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Añadió que en el operativo también se detectó a 49 personas con requisitorias vigentes, por lo que serán puestas a disposición de las autoridades competentes para ser expulsadas del país.

La Presidencia de Perú agregó que el operativo consistió en un "despliegue nacional de fiscalización migratoria, en el marco de la estrategia del Gobierno para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de Jerí y Tiburcio, en la supervisión participaron el presidente el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro de la Producción, César Quispe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades peruanas recordaron que actualmente Lima y la provincia vecina del Callao se encuentran en estado de emergencia, lo que permite exigir la identificación de ciudadanos e intervenirlos si no cuentan con documentación válida.

La Presidencia añadió que muchos de los intervenidos "no cuentan con actividad laboral conocida", lo que calificó de una "situación que no solo resulta jurídicamente irregular, sino que genera serias alertas (...) en un contexto en el que el país enfrenta una grave ola de criminalidad que el Estado tiene la obligación de enfrentar".

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros reiteró que el estado de emergencia en Lima y el Callao "constituye un elemento legal, un marco jurídico que permite, por ejemplo, intervenir ciudadanos extranjeros, a los cuales se les exige su identificación".

Álvarez sostuvo que el gobierno peruano no va a permitir la presencia de migrantes en condición irregular porque, según dijo, Perú es "un país dedicado a todas las personas, nacionales o extranjeras, pero que se dedican a trabajar, a rendir productivamente en beneficio de sus familias y del país que los acoge".

El primer ministro también participó en la supervisión de un operativo realizado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, donde la Policía Nacional incautó 5 toneladas de productos pirotécnicos de procedencia irregular, que habían sido almacenados en una vivienda sin condiciones de seguridad.