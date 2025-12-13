Mueren dos personas en un ataque ucraniano con drones contra la región rusa de Sarátov

"Dos personas han muerto", informó el gobernador, Román Busarguin, en su canal de Telegram.

El gobernador explicó que en el ataque resultaron dañados varios apartamentos en un edificio de viviendas.

Busarguin no explicó el lugar donde tuvo lugar el siniestro, aunque añadió que también sufrieron desperfectos las cristaleras de una guardería y un ambulatorio.

Prometió a la población que los afectados serán trasladados a refugios temporales y los edificios dañados serán reparados a lo largo del día.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sarátov, región natal del presidente de la Duma o cámara de diputados y uno de los principales abanderados de la guerra, Viacheslav Volodin, ha sido en los últimos meses objeto de numerosos ataques enemigos, lo que incluye sus refinerías.