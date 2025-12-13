Publican un nuevo volumen con 250 artículos inéditos de Chaves Nogales de 1942 a 1944

En una entrevista con EFE, Morató explica que "quedan todavía artículos y escritos inéditos" de Chaves Nogales, considerado el gran periodista español del siglo XX, pero en su opinión, "la recuperación es una tarea de largo recorrido".

Este tercer volumen, precisa Morató, es "el más importante, el período de madurez de Chaves más desatendido en la recuperación de su obra". "Y si hasta ahora teníamos un puñado de artículos de los años de la Segunda Guerra Mundial, ahora hay 1.300 textos nunca publicados más allá de los años 30", explica.

"Si en 1942 solo se disponía de apenas diez artículos, ahora afloran unos 150 solo en ese año", recuerda. Pese a la abundante obra conocida de Chaves Nogales, según Morató, había un vacío en sus últimos años en el exilio.

Tras huir de España por la Guerra Civil (1936-1939), Chaves Nogales se exilió "por miedo a todos" y siguió escribiendo, para agencias de noticias y, sobre todo, para medios de comunicación latinoamericanos, primero desde París y luego desde Londres, hasta el final de su vida, en 1944, cuando empezaba a escribirse la derrota de Alemania en la guerra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La labor investigadora de Morató, vinculada a Chaves Nogales desde hace más de veinte años, ha permitido publicar en los tres volúmenes más de 600 escritos inéditos, "todos con la firma del periodista", y quedan fuera los que puedan ser anónimos o con seudónimo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En sus artículos de este tercer volumen, el periodista escribe sobre la resistencia en Londres, los bombardeos de la capital británica, el papel de las mujeres en Europa, los avatares de la batalla de Stalingrado, el frente norteafricano o la suerte de una Italia ya amenazada por los aliados.

Chaves Nogales, agrega la editora, fue también testigo directo en el verano de 1943 del ensayo que los aliados hicieron del desembarco de Normandía, "un episodio dejado de lado en los manuales", para el que se hizo "un simulacro del Día D en la bahía de Gales y que se mantuvo en silencio".

Poco antes de morir, confesó a su compañero Antonio Soto que, después de muchos años esperando ver la derrota del fascismo, no iba a poder verla.

"Es horrible -dice-. Llevo ocho años esperando ver cómo vencen al fascismo y me voy a morir precisamente en el momento en el que los Aliados van a invadir Europa, liberándola de sus opresores".

Incluye también artículos sobre la situación española. No puede evitar hablar con "añoranza" de "una España que ve que se olvidará cuando él muera, la que representa Unamuno, Machado y Lorca", apunta la editora.

Sus artículos, añade Morató, sitúan a Chaves Nogales "como un avanzado a su tiempo en un contexto plurinacional".

Su idea, que no llegará a materializarse porque muere prematuramente con 47 años, era "crear un centro de información", 'The Information Center', "que debía tener un carácter bidireccional, para nutrir las relaciones entre Europa y Latinoamérica y viceversa".

En otras muchas crónicas y entrevistas deja claras muestras de las relaciones que tenía con los cuerpos consulares de los países latinoamericanos, donde estaba considerado un afamado corresponsal.

En este último volumen, la editora también incluye un apéndice con la reconstrucción que Chaves estaba haciendo para un libro, un dato que conoció en uno de los 25 obituarios que encontró sobre el periodista: "Me di cuenta de que el libro no era una especie de recopilación de vidas de compañeros, sino un estudio de figuras exiliadas de las que él se sentía parte", indica.