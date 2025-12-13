Sánchez lamenta la muerte de Héctor Alterio, que deja una "huella imborrable" en el cine

A través de la red social X, el jefe del Ejecutivo español subrayó también que su talento y su humanidad "seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", y trasladó todo su cariño a familiares y amigos del actor.

Alterio se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos continuó hasta el final de su vida, con una gira con el texto 'Una pequeña historia', de tintes autobiográficos.

El actor, que había nacido en el seno de una famila de emigrantes napolitanos, se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina por amenazas de muerte, y allí empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro. Argentina lo reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica en 2008.

