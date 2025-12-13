Venezuela alerta sobre el uso "selectivo" de la justicia en Bolivia tras detención de Arce

"Venezuela alerta sobre el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que se ha repetido en América Latina bajo esquemas de lawfare, y que daña gravemente la credibilidad de las instituciones bolivianas, distorsiona la democracia y profundiza la polarización social", indicó la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro expresó su "profunda preocupación" por la detención de Arce y envió un mensaje de acompañamiento y solidaridad "activa" con el "hermano pueblo boliviano".

El viernes, Arce fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir cinco meses de detención preventiva por sus presuntas responsabilidades dentro de una investigación por malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El Ministerio Público imputó a Arce por "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica" porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Según la Fiscalía, hubo "más de 3.500 proyectos" financiados por el Ministerio de Economía, de los que "ni la mitad han sido concluidos" y también se evidenció "que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes" de organizaciones indígenas y campesinas.

Al respecto, Arce aseguró que, como ministro, no participó en reuniones del directorio del Fondioc, sino que designó mediante resoluciones de su cartera a un representante y que esa instancia tenía también delegados de otros ministerios e instituciones.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno.