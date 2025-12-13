Zelaya llama a movilización en apoyo a candidatos que piden anular elecciones en Honduras

"Al salir de aquí, tenemos que ir a las calles a apoyar a quienes están protestando para que se anulen todos esos procesos fraudulentos", afirmó Zelaya ante simpatizantes durante una asamblea extraordinaria de Libre en la ciudad de Siguatepeque, en el centro de Honduras.

Zelaya reiteró su respaldo a la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, así como a aspirantes a alcaldías y al Parlamento local así como aseguró que "hoy no puede triunfar la corrupción, ni los fideicomisos, ni los capos del narcotráfico" a la vez que sostuvo que será "el pueblo otra vez" el que prevalezca en Honduras.

Además, afirmó que el país cuenta con una ciudadanía que ha construido "casi dos décadas de conciencia y convicción" en resistencia "pura y en lucha" y que "no se vence, no se rinde, no se vende y no traiciona".

"Hagamos honor a quienes somos, el pueblo es el motor de la historia y siempre lo ha demostrado. Nunca tema usted cuando tiene que trabajar por la gran mayoría de una nación y esté dispuesto a arriesgar todo: su vida, su patrimonio, con tal de que la honestidad prevalezca y la justicia, la libertad y la democracia, sean las bases fundamentales de los principios que le rigen la vida", enfatizó.

Según Zelaya, Moncada, quien ocupa el tercer lugar de los resultados preliminares, con 618.448 votos (19,29 %), "es lo mejor que tiene Honduras para ser la jefe de Estado" y cuestionó al "débil" bipartidismo tradicional por recurrir "al imperio, a Washington".

"Imagínense cómo es de débil el bipartidismo, cómo son de traidores y vendepatrias, pitiyankis, que tuvieron que recurrir al imperio, a Washington. Tuvieron que recurrir a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, para intentar detener la mejor candidata de la historia que tiene nuestro país en este 2025. Qué pena bipartidismo tener que recurrir a la presión extranjera, injerencista, intervencionista, para tratar de bloquear este país", señaló.

El exmandatario, quien el pasado martes dijo que, según el conteo nacional de actas presidenciales que tiene Libre, el candidato opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal, gana las elecciones generales, pidió tomar decisiones "enmarcadas en la ley, pero radicales en favor del pueblo hondureño".

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene al candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump, en el primer lugar con 1.298.835 marcas (40,52 %), seguido por Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %), a la espera del escrutinio especial de al menos 2.773 actas con inconsistencias.