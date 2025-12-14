Abascal felicita a Kast por su "aplastante victoria" en Chile

"Enhorabuena a mi querido amigo y aliado José Antonio Kast, nuevo presidente electo de la República de Chile, por su aplastante victoria, y al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad", ha reaccionado Abascal en su cuenta de X.

Para el líder de Vox, Kast ha demostrado "la fortaleza, las convicciones y la inteligencia de un verdadero estadista, justo lo que Chile necesita para abrir una nueva etapa de esperanza, orden y futuro".

El candidato del Partido Republicano José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados.