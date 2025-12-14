Adelanto del escrutinio electoral en Honduras está siendo "socavado", denuncia consejera

"El esfuerzo por adelantar el proceso, que nos cuesta lágrimas de sangre y por poco la libertad y la vida, está siendo socavado impunemente y de forma obviamente orquestada, unos desde las instituciones y otros desde sus cuentas en redes sociales, con tranquilidad pasmosa y cinismo social", indicó López en la red social X.

El conteo especial de votos de al menos 2.773 actas electorales que presentan inconsistencias, después de que se ha escrutado el 99,40 %, debió haber iniciado el sábado, según lo tenía previsto el CNE, pero obstáculos administrativos, la falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes lo tienen estancado.

El ente electoral previamente en una nota indicó que el recuento especial estaba previsto para las 07:00 hora local de hoy (13:00 GMT), pero su inicio se retrasó porque Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre, izquierda) "no ha dado voto por escrito" para autorizar formalmente el escrutinio.

López señaló que a los que se están esforzando "por sacar el proceso", en alusión a ella y la presidenta consejera del CNE, Ana Paola Hall, están "bajo persecución política, ataques y difamación", en tacita alusión al consejero Marlon Ochoa, de Libre, quien el sábado dejó entrever que no firmaría el acta final de los resultados oficiales de las elecciones.

"No señores, acá nadie está haciendo trampas ni favoreciendo o perjudicando a nadie. Ya es demasiado", dijo la consejera, representante ante el CNE por el Partido Nacional.

También subrayó que el CNE tiene el deber de agotar todas las etapas que conforme a Ley y reglamentos corresponda y mediante los procedimientos establecidos.

Según López, "la agitación social que se pretende provocar desde la desinformación y la manipulación solo contribuye a dañar el resultado del civismo con que Honduras salió a votar" así como que se están haciendo "publicaciones falaces una tras otra para sembrar caos y duda, creando pánico y atacando al CNE sin fundamento y con absoluta bajeza".

"Quieren obligarnos a que rompamos la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas, que nos apartemos de las normas y actuemos de forma parcializada y arbitraria. No lo haré. A los consejeros nos toca seguir con nuestra labor, cualquiera que sea el ganador. Nos guste o no el resultado". acotó.

A dos semanas de las elecciones los hondureños siguen sin conocer los resultados oficiales de los comicios generales, los que, con el 99,40 de las actas electorales escrutadas, encabeza el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura con 1.298.835 votos (40,52 %).

Seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con 1.256.428 (39,20 %) mientras que la candidata del oficialista de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %).