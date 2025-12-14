Al menos cuatro muertos y un herido en ataque contra fuerzas de seguridad sirias en Idlib

"Cuatro miembros de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio del Interior murieron y un quinto resultó herido cuando su patrulla fue atacada mientras cumplía funciones en la carretera de Maarat al Numan, al sur de la provincia de Idlib", indicó la nota.

Asimismo, aseguró que "unidades de seguridad especializadas realizan operaciones intensivas de búsqueda en la zona para dar con los implicados en el ataque", que no han sido identificados.

Las autoridades no atribuyeron hasta el momento la acción a ningún actor, pero desde principios de diciembre las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Idlib realizan operaciones contra células del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informó entonces la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Las acciones se llevan a cabo como parte de la campaña emprendida por el Ministerio del Interior para rastrear a "organizaciones extremistas y cortar sus fuentes de financiamiento".

