Ascienden a 21 los muertos por las inundaciones en el sur de Marruecos

En un nuevo balance, las autoridades locales destacaron que continúa una "fuerte movilización" para las operaciones de búsqueda de posibles desaparecidos, la garantía de la seguridad en las zonas afectadas y la provisión de apoyo y auxilio a la población damnificada.

Las mismas fuentes indicaron en una anterior nota que las inundaciones fueron provocadas por lluvias tormentosas excepcionales, que fueron registradas en un corto período de tiempo (una hora).

Las inundaciones causaron además al menos 32 heridos. La mayoría de ellos fueron dada de alta del hospital, mientras que el resto recibe atención médica en el Hospital Mohammed V de Safi.

En cuanto a los daños materiales, las mismas fuentes indicaron que, según una evaluación preliminar, las inundaciones afectaron a un total de 70 viviendas y establecimientos comerciales en la ciudad de Safi, principalmente en la antigua medina, en la calle Bir Anzran y la plaza Abu Al Dahab.

Asimismo, señalaron que las riadas arrastraron al menos diez vehículos, además de provocar daños en el tramo de la carretera que conecta Safi con la localidad de Ahrara, así como la interrupción del tráfico en varios ejes de la ciudad.

Las autoridades subrayaron una "movilización total" de los medios logísticos y recursos humanos para intervenir de forma inmediata, auxiliar a los ciudadanos, así como restablecer el tráfico y el resto de servicios en la provincia.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación en Safi informó de que se decidió suspender las clases en la provincia debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Imágenes difundidas por medios digitales locales y a través de las redes sociales muestran calles en Safi transformadas en ríos, comercios anegados y vehículos arrastrados por las aguas.

La Dirección General de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximo.

Están previstas precipitaciones superiores a 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, en varias provincias como Al Haouz, Azilal, Beni Melal, Bensliman, Jemisat, Salé, Berrechid, Jenifra, Figuig, Errachidia, Berkan, Nador, entre otros.

Se prevén también nevadas, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, en provincias como Al Haouz, Azilal, Midelt, Ifran, Sefrou, y Beni Melal, entre otras.