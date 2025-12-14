Boric insta a defender la democracia en su último voto como presidente de Chile

Al contrario que en la primera vuelta, el mandatario dejó a su hija, Violeta, con su madre en la puerta y entró solo en el centro de votación, donde saludó a las personas en la mesa y ofreció unas palabras a la prensa tras depositar el sufragio.

"Quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años, la democracia se cuida todos los días, pero en este momento el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación". afirmó.

"La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno", subrayó.

Boric también alabó la fiabilidad y la efectividad del sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados en torno a las 19.00 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

"En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile", subrayó.

"Hoy por última vez como presidente de la República he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica", concluyó.

Unos minutos antes, había votado en Santiago de Chile el expresidente socialista Ricardo Lagos, y casi al mismo tiempo que Boric lo hizo en la capital la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que gane quien gane mantenga políticas de estado nacionales en alusión a su candidatura a la secretaria general de la ONU.

Más de 15 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas para elegir al próximo jefe de estado entre la comunista Jeannete Jara, candidata unitaria del la coalición progresista de izquierda-centro, y el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, favorito en los pronósticos.