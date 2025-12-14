Catar acogerá conferencia sobre creación fuerza de estabilización en Gaza, según fuentes

Una fuente catarí dijo a EFE, en condición de anonimato, que en la reunión participarán representantes de 25 países, y "contará con sesiones sobre la estructura de comando y otros temas relacionados con el despliegue de la fuerza internacional en Gaza".

Varios medios árabes apuntaron que la conferencia será organizada por las autoridades de Catar y el Comando Central de Estados Unidos, países que mediaron junto con Egipto el acuerdo de alto el fuego, que se basa en el plan de paz del mandatario republicano, Donald Trump, para poner fin a la guerra en el enclave palestino.

Una fuente de seguridad egipcia dijo a EFE, sin embargo, que El Cairo "no ha decidido todavía si participará o no en la reunión de Doha que abordará el plan para la creación de la fuerza de estabilización en la franja".

Además, indicó que "aún no se sabe si esa reunión será alternativa a la conferencia de reconstrucción de Gaza" que Egipto pretende organizar, y cuya fecha aún no sido anunciada.

Esta información se produce después de que Trump anunciara que planea nombrar a un general estadounidense para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza, según informó el pasado jueves el digital Axios con fuentes estadounidenses e israelíes.

La creación de dicha fuerza multinacional se enmarcó en la resolución que fue adoptada el 17 de noviembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que respaldó el plan de 20 puntos de Trump para Gaza.

Ese plan incluía el compromiso de reconstrucción bajo supervisión internacional y la creación de un gobierno de transición, la llamada Junta de Paz, que está previsto que esté dirigida por Trump.

La primera fase del plan de paz comenzó en octubre con la entrada en vigor del alto el fuego, aunque desde entonces los ataques israelíes han causado la muerte de más de 300 palestinos.

De confirmarse la previsión de que un general estadounidense dirija la Fuerza Internacional de Estabilización, Axios subrayó que Estados Unidos tendría el control no solo de la Administración transitoria, sino también de la seguridad del enclave.