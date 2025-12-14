Chile condena el tiroteo mortal en Australia durante la fiesta judía de Hanuká

En un comunicado oficial, la Cancillería chilena expresó además "su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Australia", y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y con todas las personas que se han visto afectadas.

Chile también expresó "su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo", condenó "enérgicamente este acto de violencia injustificado" y rechazó "cualquier forma de extremismo y expresión de odio".