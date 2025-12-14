Cierran las urnas y comienza el escrutinio en las presidenciales de Chile

Sin filas en las calles como en la primera vuelta y con un nutrido flujo de votantes que acudieron a los colegios electorales a partir de las 08.00 hora local, la jornada se desarrolló de forma expedita y con absoluta normalidad.

Más de 15,7 millones de chilenos estaban llamados a los colegios electorales por el carácter obligatorio del voto, restablecido en 2022 y que por primera vez rige para una segunda vuelta presidencial.

Kast, fundador del Partido Republicano (PR) y católico ultraconservador, se perfila, según las últimas encuestas publicadas antes de la veda, como el claro favorito para llegar a La Moneda, abriendo más interrogantes sobre el margen de victoria que sobre el resultado final.

Luego de obtener el segundo lugar en la primera vuelta con el 23,9 % de los votos, Kast recibió el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, sumando más del 50 % de las preferencias si se acumulan sus resultados.

Jara, abogada y administradora pública, obtuvo en tanto la primera posición en los comicios de noviembre con un 26,9 % de las preferencias, pero con poco espacio para hacer crecer su base electoral pese a ser la candidata única de una alianza inédita que va desde su formación, el Partido Comunista (PC), hasta la Democracia Cristiana (DC).

Quien llegue a la Presidencia del país sura0mericano tendrá que lidiar a partir del 11 de marzo con un Senado dividido y un Congreso fragmentado, donde el bloque de la derecha y la ultraderecha está a dos diputados de la mayoría y el populista Partido de la Gente (PDG) tendrá un rol clave como formación bisagra.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.