Colombia incauta 2,7 toneladas de droga en el Pacífico que iba con destino a Centroamérica

La primera operación incluyó la interdicción de dos embarcaciones que transportaban cerca de 2.400 paquetes y eran tripuladas por seis ciudadanos colombianos y panameños, según explicó en un video publicado en X el comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, Camilo Larrota.

Una de las embarcaciones llevaba 1.103 kilogramos de marihuana, mientras que la otra transportaba 739 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 425 kilogramos de marihuana.

En un segundo operativo, la Armada interceptó una tercera motonave en el norte de la Bahía Solano, en el departamento del Chocó (noroeste), que transportaba más de 400 kilogramos de marihuana.

"Ante la presencia de las autoridades, los tripulantes emprendieron la huida y arrojaron al mar varios bultos, los cuales fueron recuperados", dijo en el mismo video el comandante de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, Nicolás Andrés Falon Guzamán.

En lo que va de 2025, la Armada de Colombia, considerado el mayor productor mundial de cocaína, ha incautado 66,3 toneladas de estupefacientes en aguas del Pacífico, de las cuales 25 toneladas corresponden a marihuana y 41,3 a clorhidrato de cocaína.

Los operativos se producen en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Desde septiembre, esas operaciones han incluido al menos 22 ataques contra supuestas narcolanchas y han matado a 87 personas.

Estas acciones han tensado la relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, ya deteriorada desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, y han sido duramente criticadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien las ha calificado de "ejecuciones extrajudiciales".

En ese contexto de crecientes tensiones, Washington retiró el visado a Petro en septiembre pasado y posteriormente el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, después de que el presidente Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico".