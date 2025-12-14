Comienza el diálogo organizado por la ONU para avanzar la hoja de ruta política en Libia

La misión UNSMIL seleccionó a los participantes entre miles de nominaciones propuestas por instituciones, partidos políticos universidades y expertos, entre otros, que a partir de enero debatirán durante seis meses el contenido clave de la hoja de ruta para convocar elecciones y completar la transición.

La gobernanza, la economía, la seguridad y la reconciliación nacional y derechos humanos serán los cuatro grupos temáticos sobre los que debatirán estos 137 ciudadanos libios.

"La composición de estos grupos refleja la rica diversidad de Libia con cada persona aportando su propia y única experiencia y perspectivas", explicó hoy Tetteh.

La representante de la ONU pidió al resto de la sociedad seguir implicada en el proceso de debate a través de las encuestas y discusiones digitales que se organizarán.

"Esto se debe a nuestra convicción de que, para que cualquier proceso político tenga éxito, debe estar moldeado por los propios libios, sus aspiraciones y opiniones", declaró Tetteh.

La misión de la ONU defendió la hoja de ruta política para celebrar elecciones y unificar las instituciones, divididas desde 2014, que partió de las opciones presentadas por un comité asesor libio compuesto a principios de año.

"El 'Diálogo Estructurado' es nuestra respuesta a la demanda de un número abrumador de libios que conocimos en el curso de estas consultas y querían ver un proceso político más inclusivo en el que los libios comunes participaran y sus voces fueran escuchadas", argumentó sobre la creación de este foro nacional.

La misión ofrecerá apoyo logístico para el desarrollo de estas discusiones que tendrán su reflejo en la aplicación de la hoja de ruta política.

Al final del proceso de debate, se desarrollará un conjunto de recomendaciones para "preparar un ambiente propicio para las elecciones" y propuestas políticas y legislativas para abordar el conflicto a largo plazo "con vistas a formular una visión nacional unificada", adelantó la UNSMIL.

Libia, que comenzó un proceso de transición tras la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011, ha enfrentado numerosos conflictos civiles y una división política que ha impedido celebrar elecciones presidenciales desde entonces.