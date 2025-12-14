Compañía estatal prevé apagones simultáneos en casi el 55 % de Cuba este domingo

En la víspera, el servicio estuvo afectado las 24 horas y el pronóstico de la UNE para este día es similar por "déficit de capacidad" de generación.

Al inicio de esta semana los apagones cubrieron por más de 20 horas dos tercios del país caribeño, incluida La Habana, una vez más debido a la falta de combustible importado y las averías en varias centrales termoeléctricas.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en las centrales térmicas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía.

Esta situación provoca largos apagones de 20 horas y más en distintas zonas y conlleva a la paralización de muchas actividades de la vida diaria y económica de la isla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, pronostica para el horario "pico" de la jornada, en la tarde-noche una capacidad de generación de 1.520 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.350 MW.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.830 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.860 MW, según la UNE.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

De igual manera, 101 centrales de generación distribuida (motores) están inoperativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de están paralizadas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de ocasionar una "asfixia energética" a la isla.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años, y han sido el detonante de protestas sociales.