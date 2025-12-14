Damasco niega que asesino de tres militares de EEUU sea parte de sus fuerzas de seguridad

"El autor del ataque no tenía ninguna conexión de liderazgo en los órganos de seguridad interna o las formaciones de guardia del Gobierno sirio", dijo el portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nouredine al Baba, en unas declaraciones difundidas en las últimas horas por la televisión oficial siria, Al Ikhbariah.

Negaba así informaciones que circularon en varios medios respecto a una supuesta relación del atacante con las fuerzas de seguridad siria, tras el tiroteo que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete de la coalición internacional contra el EI en la ciudad de Palmira, en el centro del país árabe.

"Se está investigando si el autor del ataque tenía vínculos organizacionales con el EI o simplemente compartía la ideología del grupo", añadió Al Baba.

Aseguró que las autoridades sirias "habían advertido previamente a las fuerzas de la coalición internacional en la región desértica (siria) sobre la posibilidad de una brecha de seguridad o de ataques anticipados por parte del EI", pero que "no se ha tenido en cuenta esas advertencias".

Según el portavoz sirio, el ataque tuvo lugar a la entrada de un cuartel general en el desierto de Palmira, cerca de la ciudad de Homs, y ubicada a unos 200 kilómetros al noreste de Damasco, donde un supuesto miembro del EI abrió fuego contra "una patrulla conjunta del comando de la coalición internacional y el comando de las Fuerzas de Seguridad Interna en la región".

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado de una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria" que dejó tres víctimas, mientras que otros tres militares resultaron heridos, aunque según el mandatario "se encuentran bien", y el atacante fue abatido.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lamentó por su parte en un mensaje en su red social, Truth Social, "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria, dos soldados y un intérprete civil", y advirtió de que "habrá represalias muy graves".

Trump atribuyó el ataque al EI y dijo que va "contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria que no está totalmente controlada por ellos", subrayando que "el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, está muy enfadado y preocupado por este ataque".

El mandatario sirio no se pronunció sobre el ataque, si bien su ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, escribió en su cuenta en X que "Siria condena enérgicamente el ataque terrorista contra una patrulla antiterrorista conjunta sirio-estadounidense cerca de Palmira".

"Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y al gobierno y pueblo estadounidenses, y deseamos a los heridos una pronta recuperación", añadió Al Shaibani.

El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.