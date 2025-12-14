Decomisan en el norte de Ecuador 555 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión

El decomiso se llevó a cabo en un operativo de control realizado por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de Imbabura, que decidieron detener a un camión para revisarlo.

En la parte inferior del vehículo encontraron un compartimento en el que había decenas de paquetes tipo ladrillo que tenían un logo con el número 007.

Los policías detuvieron al conductor del camión, identificado como Pedro P., y lo llevaron hasta las autoridades judiciales de turno para su respectivo procesamiento, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.