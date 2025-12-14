Detienen a 7 presuntos miembros de Los Lobos en operativo contra minería ilegal en Ecuador

La operación fue realizada por el Ejército y por la Policía, quienes decomisaron en el lugar una retroexcavadora, dos poleas, tres motores de luz, una pistola, un subfusil, 85 municiones de diferentes calibres, 108 tacos de explosivos, siete uniformes militares, 5.000 bultos de material mineralizado y otros materiales que eran utilizados en actividades mineras.

Las fuerzas de seguridad también inhabilitaron bocaminas y campamentos clandestinos que habrían levantado los miembros de esta organización.

La Policía añadió que los detenidos estarían relacionados con delitos registrados en esta provincia y que las armas de fuego eran utilizadas "para intimidar a la población de los sectores aledaños a las zonas de explotación minera, así como para respaldar y facilitar la ejecución de otras actividades ilícitas".

Además, indicó que cuatro de los siete detenidos tienen antecedentes penales por delitos como tráfico de drogas, tenencia y porte de armas y asesinato.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negaron su participación.

De acuerdo a las autoridades, grupos extranjeros como los Comandos de la Frontera se han aliado con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos para explotar varias zonas de minería ilegal en el país.