Economía en alza y exportaciones impulsan al guaraní ante el dólar, en picada en Paraguay

Esta semana, la tasa de cambio en Paraguay tocó su mínimo en 2025 tras cerrar cerca de las 6.600 unidades por dólar -que marca una apreciación superior al 10 %-, una situación que se alimenta de variables tanto internas como externas, dijo a EFE el economista paraguayo Víctor Benítez.

A continuación, las claves para comprender este fenómeno:

El Banco Central de Paraguay (BCP) reportó que el país cerrará 2025 con un crecimiento económico del 6 %, apalancado por los sectores secundarios y terciarios, pero también por el buen desempeño del sector agroexportador, que recibe un chorro de divisas que inyecta luego en mayor o menor medida al mercado local.

Este hecho provoca una "abundancia de dólares" en el mercado y se suma a los factores que empujan la divisa estadounidense a la baja, "favoreciendo a los importadores y castigando a los exportadores" de materias primas, que ahora reciben menos guaraníes al canjear sus divisas, explicó Benítez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Un país que crece y está exportando bien atrae dólares, y el dólar es una mercadería más: lo que abunda baja de precio y lo que escasea sube de precio", refirió el experto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En marzo pasado, el dólar se cotizó por encima de los 8.000 guaraníes, una tasa que motivó una intervención puntual del BCP, que inyectó un flujo de divisas para contener el alza.

Benítez señaló que el BCP usó entonces "la política cambiaria como política monetaria", en medio de su preocupación por el encarecimiento de los alimentos.

Por otro lado, el control de la inflación, que acumula en el año 3,4 %, estimula a los paraguayos a buscar refugio en mecanismos de ahorro como cooperativas, que pagan rendimientos anuales muy superiores a este índice de subida de precios, dijo el economista.

La baja de la tasa de interés en Estados Unidos, que se mueve ahora entre el 3,50 % y el 3,75 %, también contribuye a la apreciación del guaraní al desestimular las inversiones en bonos y otros instrumentos financieros en el país del norte.

"Hoy se gana menos rentabilidad aplicando dinero en dólares en Estados Unidos. Entonces, hay abundancia de dólares en algunos países sudamericanos, como Paraguay o Brasil. Hay menos paraguayos invirtiendo en los bonos estadounidenses", aseguró Benítez.

Este fenómeno, añadió, es global porque en todo el mundo los inversores "están llevando menos dólares a Estados Unidos", en parte por la caída de las tasas de interés y por la desconfianza en la economía de ese país -aseguró- tras el ascenso al poder del presidente republicano Donald Trump.

La constante apreciación del guaraní ha hecho que actores de peso y ciudadanos comunes de Paraguay se replanteen, al menos de momento, la conveniencia de ahorrar en dólares.

En este sentido, este cambio de patrones genera una disminución de la demanda del dólar, que también es un factor clave para explicar la pérdida de terreno de la moneda estadounidense ante la paraguaya porque, como reiteró Benítez, a menor demanda menor valor de venta.

Como efecto contrario, y al mismo tiempo complementario, este cambio hace disminuir la oferta de moneda local, un hecho que aumenta su valor ante las divisas duras, como el propio dólar.