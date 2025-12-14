Ecuador condena el "acto de violencia terrorista" contra la comunidad judía en Sídney

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana rechaza enérgicamente y condena el acto de violencia terrorista ocurrido hoy en Bondi Beach, Sídney", señaló la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.

La cartera de Estado expresó "su más profunda solidaridad" con "el pueblo, el Gobierno de Australia y las víctimas y sus familias", así como con "la comunidad judía afectada por este ataque terrorista".

El Gobierno del presidente Daniel Noboa también reiteró su compromiso "inquebrantable" en la lucha contra "toda forma de terrorismo y actos de odio".

Las autoridades australianas indicaron que el tiroteo, ocurrido la tarde del domingo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración de Janucá, fue un "atentado" terrorista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que el ataque se produjo alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT), en un acto en el que se congregaban cerca de un millar de personas, y señaló a dos presuntos autores, uno de los cuales fue abatido y otro detenido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El de este domingo supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Ejecutivo de la nación austral había relacionado con la influencia del Gobierno iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Camberra.