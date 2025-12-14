EEUU condena ataque en Sídney en una llamada de Rubio con su homóloga australiana

"Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia", publicó Rubio en su cuenta de X antes de mantener la conversación telefónica.

La Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un "ataque terrorista" dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

El de este domingo supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Ejecutivo de la nación austral había relacionado con la influencia del Gobierno iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Camberra.

El ataque ocurrido en Bondi supone el tiroteo más mortífero en Australia en casi 30 años, desde la masacre de Port Arthur (Tasmania, sur) en 1996, que dejó 35 muertos. Aunque aquel episodio no fue catalogado como terrorismo, sí marcó un antes y un después en la legislación australiana sobre armas.

