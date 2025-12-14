El Ejército israelí ataca a supuestos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano

"Los terroristas participaron en intentos de restablecer la infraestructura terrorista de Hizbulá y sus actividades constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano", sostiene la nota del Ejército.

Según informó en un comunicado el Centro de Operaciones del Ministerio de Salud libanés, "un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido en un ataque aéreo del enemigo israelí contra una motocicleta en la localidad de Yater, en el distrito de Bint Jbeil".

Otra persona "murió en un ataque aéreo israelí contra un automóvil entre las localidades de Safad al Batikh y Barashit", también en Bint Jbeil, según informó la agencia oficial de noticias libanesa, NAA.

Israel ha bombardeado casi a diario (pese al alto el fuego vigente desde el 27 de noviembre de 2024) el sur del Líbano y en ocasiones el oriental valle de la Becá o la capital, Beirut, alegando enfrentarse a los intentos de rearme de Hizbulá.

