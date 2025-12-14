El Ejército israelí mata a un palestino, menor de edad, y hiere a dos más en Cisjordania

"Hace poco, durante una actividad de las FDI en las inmediaciones de la zona de Silat al Harithiya (cerca de Yenín, norte de Cisjordania), un terrorista lanzó un explosivo contra los soldados. Los soldados respondieron con fuego y eliminaron al terrorista", afirma el comunicado del Ejército, que especifica que no se reportaron heridos entre las tropas israelíes.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, reportó que el asesinado fue Mohamad Iyad Abahreh, de 16 años, cuyo cuerpo fue confiscado por el Ejército tras ser abatido.

Según Wafa, a lo largo de la tarde las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad, allanaron varias viviendas y dispararon munición real y granadas aturdidoras, lo que resultó en enfrentamientos con los residentes.

Además, la Media Luna Roja Palestina reportó el miércoles noche haber prestado tratamiento y trasladado al hospital a un hombre de 30 años que sufrió una herida de bala en la pierna en la aldea de Al Ram, cerca de Ramala.

En la misma zona, los equipos de la Media Luna Roja atendieron a un hombre de 28 años que sufrió una herida de bala, también en la pierna, en el puesto de control de Qalandiya.

Estos incidentes se han producido después de que el Ejército diera por finalizada la semana pasada la "operación antiterrorista" que ha desarrollado durante los dos últimas semanas en Cisjordania ocupada y que se había saldado con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Las tropas israelíes protagonizaron en ese período incursiones en Cisjordania como parte de una operación conjunta con la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) que, según el Ejército, comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha elevado a 27 el número de palestinos asesinados por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada del 1 de enero al 1 de diciembre.

Según datos de la ONU, desde el 7 de octubre de 2023 las operaciones israelíes en Cisjordania han causado alrededor de 1.000 palestinos muertos.