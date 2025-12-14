El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en bolsa

La compañía, con sede en Massachusetts, dijo hoy que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

"El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot.

Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios".

Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy