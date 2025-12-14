El Gobierno francés confirma el objetivo de déficit público del 3 % del PIB para 2026

"Seguimos trabajando en el presupuesto estatal. Estamos haciendo todo lo posible para aprobar un presupuesto de consenso para finales de 2025 (...) Corresponde al Parlamento garantizar que el déficit se mantenga por debajo del 5 % en 2026, de acuerdo con nuestros compromisos (europeos). Así podremos reducirlo por debajo del 3 % en 2029; ese es el objetivo final", dijo Lescure al diario Les Echos.

Y añadió: "Estamos demostrando a nuestros socios, a la Comisión (Europea) y a los mercados que cumplimos nuestros compromisos".

El ministro aludía así a la votación esta semana en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto de la Seguridad Social, que salió adelante con solo 13 votos de diferencia y que demostró "que Francia está aprendiendo, aunque a veces con dificultades, la cultura del compromiso".

En el mismo sentido se expresó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, quien afirmó en una entrevista publicada hoy por el diario La Montagne que aún cree en la posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo parlamentario para aprobar un presupuesto antes de fin de año.

La ministra insistió en que "un acuerdo es mejor que ningún acuerdo". Y "votar sobre un presupuesto no es votar a favor ni en contra del gobierno, es votar por el pueblo francés".

El plazo de 70 días para la revisión parlamentaria del Proyecto de Ley de Finanzas, estipulado por la Constitución, vence a la medianoche del 23 de diciembre. De no alcanzar un acuerdo, el gobierno podría proceder por decreto a partir de esta fecha, pero no está obligado a hacerlo.

Al ser preguntada sobre la opción de una ley especial, en caso de que el presupuesto no se apruebe a tiempo, la ministra reiteró que una ley especial "no es un presupuesto", sino "una herramienta temporal e insatisfactoria" para una especie de prórroga de los actuales.

Es "una herramienta que puede utilizarse como último recurso para que podamos seguir cumpliendo nuestros compromisos en materia de servicios públicos vitales. Es un servicio mínimo", pero en ese caso, el país "ya no invierte", no lanza proyectos, no puede, por ejemplo, "rearmarse adicionalmente" ni "apoyar a los viticultores en la fase de emergencia que atraviesan", explicó.

De Montchalin, arremetió contra "los extremistas" que no tienen "nada más que ofrecer al pueblo francés que celebrar nuevas elecciones", "es su obsesión".

La ultraderecha de la Agrupación Nacional pide disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas anticipadas, mientras que la izquierda radical de La Francia Insumisa quiere nuevas elecciones presidenciales, pero ninguna de esas opciones resuelve "los problemas concretos que afronta el pueblo francés ni ninguno de los problemas concretos que afronta nuestro continente", declaró.

"Las elecciones presidenciales son dentro de dieciocho meses. ¿Estamos obligados a soportar este estancamiento e ignorar todos los temas que, sin embargo, unen a las mayorías?", preguntó.