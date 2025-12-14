El opositor Partido Nacional uruguayo repudia el atentado terrorista en Australia

En ese sentido, la fuerza política que integra el expresidente Luis Lacalle Pou reiteró su alerta y repudio ante toda expresión de antisemitismo y convocó a todos los partidos a unirse a la "condena unánime" del atentado de esta jornada en la playa de Bondi.

"Ante hechos de esta gravedad, que nos recuerdan al trágico 7 de octubre, no caben dos posiciones. Requieren el rechazo más radical, que hoy declaramos; exhortando igualmente al Gobierno nacional a extremar las medidas que correspondan ante las crecientes manifestaciones antisemitas en nuestro territorio", apunta un comunicado del Partido Nacional.

Allí también se solidarizó con las víctimas, sus familias y la colectividad judía de Uruguay y declaró su más profunda condena a "una tragedia cobarde e inadmisible".

Al menos ascienden a 16 las personas fallecidas, incluida una niña de 10 años, y a 40 los heridos, entre ellos cuatro menores, en el ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sídney, que las autoridades australianas continúan investigando.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos, en el que dos policías resultaron heridos.

Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió en el lugar tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia con heridas críticas, detalló la Policía de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney- en un comunicado.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las víctimas, aún sin identificar formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años y cinco heridos permanecen en estado crítico, según detallaron las autoridades.