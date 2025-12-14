El periodista francés Gleizes presenta un recurso para pedir un nuevo juicio en Argelia

"Christophe Gleizes ha presentado un recurso de casación", declararon su abogado francés, Emmanuel Daoud, y el argelino, Amirouche Bakouri, en un comunicado a los medios franceses y divulgado también en redes sociales el día en el que se cumplía el plazo para poder hacerlo.

Un Tribunal de Apelación en Argelia confirmó el 3 de diciembre la condena a siete años de prisión para el periodista francés, condenado en primera instancia a finales de junio por "apología del terrorismo" y encarcelado desde esa fecha.

Christophe Gleizes, especializado en fútbol, acudió a Argelia para efectuar varios reportajes deportivos, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

Detenido en esa localidad, situada a unos cien kilómetros al este de la capital, fue acusado de exaltar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos, cuando las complicadas relaciones entre París y Argel vuelven a ser muy tensas.

Gleizes fue condenado en junio en primera instancia a siete años de cárcel por "apología del terrorismo", pena que fue confirmada en apelación.