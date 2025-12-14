El Supremo israelí anula la destitución de la fiscal general promovida por Netanyahu

"El Tribunal Supremo, por unanimidad y en un panel ampliado de siete jueces, ordenó hoy la anulación de dos resoluciones gubernamentales que decidían modificar el mecanismo de terminación del mandato de la fiscal general y, posteriormente, destituir a la asesora jurídica del Gobierno, la abogada Gali Baharav-Miara", determina la sentencia, a la que tuvo acceso EFE.

El pasado 4 de agosto, el gabinete israelí votó por unanimidad la destitución de Baharav-Miara, intensificando un enfrentamiento prolongado entre el poder judicial y Netanyahu, quien la acusa de exceder sus poderes y bloquear algunas de sus políticas (entre ellas la destitución a dedo del jefe de la agencia de inteligencia doméstica, el Shin Bet).

El Tribunal Supremo congeló entonces esta medida mientras considerada su legalidad; sobre la que finalmente se ha pronunciado hoy considerándola ilegítima.

El Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, un destacado grupo prodemocracia detrás de la apelación de emergencia ante el Supremo -firmada por más de 30.000 ciudadanos-, calificó el dictamen judicial de histórico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Celebramos el histórico fallo del Tribunal Supremo que revoca la destitución de la fiscal general, determina que esta fue una decisión plagada de defectos fundamentales y preserva la democracia israelí", dijo el grupo en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento es unicameral, la figura del fiscal general actúa como uno de los principales contrapesos al Ejecutivo, con el mandato de proteger el Estado de derecho y supervisar la actuación de los ministros.

La imputación de Benjamín Netanyahu en 2019 por tres casos de corrupción —cuando aún era considerado en su partido como un defensor de la independencia judicial— generó una profunda tensión entre su oficina y la del fiscal general.

Desde su regreso al poder a finales de 2022, el primer ministro ha protagonizado múltiples enfrentamientos con Baharav-Miara, nombrada por el Gobierno anterior ese mismo año.

Sus principales aliados en el poder, pertenecientes a la ultraderecha, consideran a la fiscal general como un actor supragubernamental que, según ellos, les impide llevar a cabo su visión de un Estado judío pleno en Israel y Cisjordania.