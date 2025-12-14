Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

"Con la cumbre del Mercosur prevista para el 20 de diciembre, es evidente en este contexto que no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo", dijo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en un comunicado cuatro días antes de que se reúnan en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su última reunión del año.

Y añadió: "Francia solo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios. Por ello, Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea".

El Ejecutivo francés se ve confrontado de nuevo a la ira del mundo agrícola, mientras algunos sindicatos agrarios y partidos políticos critican su gestión de la dermatosis nodular contagiosa, que afecta al este y al suroeste del país, y se acerca la perspectiva de la adopción del acuerdo UE-Mercosur en el Parlamento Europeo, así como en la cumbre europea de la próxima semana.

En términos más generales, Francia seguirá defendiendo "firmemente" sus intereses agrícolas, tanto en relación con el acuerdo propuesto entre la UE y el Mercosur como con la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual de la UE para el período 2028-2034, subrayó Lécornu.

En este sentido, el primer ministro francés afirmó que su gobierno está decidido a garantizar que "los recursos asignados sean proporcionales a sus ambiciones de soberanía agrícola y alimentaria, a mantener la financiación asignada a Francia, a rechazar cualquier renacionalización y a preservar el carácter verdaderamente común de la PAC".

"La preservación de la competencia leal y la competitividad de nuestros sectores agrícolas también se defenderá en relación con las medidas relacionadas con la disponibilidad de fertilizantes asequibles y la protección contra la fuga de carbono", añadió.

Lecornu subrayó además que el presidente francés, Emmanuel Macron, y su gobierno seguirán defendiendo "una PAC sólida en Francia y en Europa, para garantizar una producción justa y condiciones competitivas, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la soberanía agrícola y alimentaria".

"Francia no comprometerá su condición de gran potencia agrícola: se trata de una prioridad estratégica", subrayó Lecornu.