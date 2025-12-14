Francia refuerza seguridad en torno a los lugares de culto tras atentado en Australia

"Le solicito que refuerce la presencia de las fuerzas de seguridad interior en torno a los lugares de culto judíos, en particular durante las celebraciones del 14 al 22 de diciembre", escribió el ministro del Interior, Laurent Nunez, en una directiva enviada este domingo a los prefectos y desvelada por el diario Le Parisien.

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en la popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos, entre ellos uno de los tiradores, y 29 heridos ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirma fue dirigido "contra la comunidad judía".

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este domingo sus condolencias a Australia por ese atentado "terrorista antisemita" perpetrado contra la comunidad judía en la festividad de Janucá y afirmó que Francia "seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque".

"Su único delito fue ser judíos y celebrar Janucá en una playa. Una vez más, el antisemitismo ha pasado de las palabras a los hechos", lamentó el líder socialista francés, Olivier Faure.

La líder de la ultraderecha Marine Le Pen se mostró impresionada por las "imágenes desgarradoras de la masacre antisemita en una playa de Sídney.

Por su parte, el líder de la izquierda radical de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, arremetió contra el "despreciable terrorismo antisemita masivo (...) El terrorismo es la abominación global de nuestro tiempo", señaló.