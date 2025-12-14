Guatemala establece "estado de prevención" en dos comunidades tras enfrentamiento

"En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para entender esta situación crítica. Hemos emitido el decreto (...) para declarar Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá", dijo Arévalo de León en rueda de prensa.

En la víspera, un enfrentamiento en los municipios Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en departamento occidental de Sololá, dejó al menos cinco fallecidos, según detalló el Gobierno guatemalteco que asegura la presencia de "grupos armados ilegales".

"Desde el día jueves ocurrieron hechos que evidencian que grupos del crimen organizado fuertemente armados se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario, que inició hace décadas entre Ixtahuacán y Nahualá, para desarrollar sus operaciones delictivas, poniendo en gran peligro a la población local y a todos aquellos que transitan en el territorio", detalló el mandatario.

Medios locales informaron que el enfrentamiento fue entre miembros de ambas comunidades mientras que el Gobierno señala que fue "ataque deliberado" contra el Ejército de Guatemala por parte de esos grupos armados ilegales, sin detallar más detalles, que habrían aprovechado esa disputa histórica.

El Gobierno guatemalteco mostró vídeos que muestran a personas armadas movilizándose por zonas montañosas y los "impactos" contra aeronaves del Ejército.

En la noche del pasado sábado, el Gobierno de Guatemala informó en un comunicado que "grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá" y que "adicionalmente, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes".

Las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, unos 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, mantienen un histórico enfrentamiento por disputas territoriales pese a los intentos de los gobiernos para encontrar una solución. En diciembre de 2021, hubo una matanza de 13 personas que elevó la constante tensión durante meses.