Guterres condena el atentado en Sídney contra la comunidad judía

"Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal perpetrado hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá", escribió Guterres en X.

Este domingo, la Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un "ataque terrorista" dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

"Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", añadió el secretario general.

Las autoridades australianas condenaron el "atentado terrorista" y aseguraron que tenía como "objetivo" a la "comunidad judía".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró el jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, en una rueda de prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El de este domingo supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Ejecutivo de la nación austral había relacionado con la influencia del Gobierno iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Camberra.