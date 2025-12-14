HRW dice que el retraso de pagos de grandes empresas deja sin cobrar a migrantes en Catar

La ONG ha documentado que las cláusulas de “pago cuando se cobra” incluidas en contratos pueden contribuir al robo de salarios y que Catar debería ampliar la responsabilidad salarial más allá del empleador directo en las cadenas de subcontratación.

“Los clientes que se encuentran en la cúspide de la cadena de contratación en Catar, incluidos organismos gubernamentales, suelen gozar de impunidad, dejando que las empresas subcontratadas que emplean a trabajadores migrantes asuman el coste”, afirmó el subdirector para Oriente Medio de HRW, Michael Page, en un comunicado.

HRW revisó contratos y correos electrónicos de dos subcontratistas: uno empleaba a miles de trabajadores migrantes, incluso para agencias gubernamentales cataríes y grandes constructoras; el otro era una empresa de suministro de mano de obra.

Los documentos revisados mostraron que ambos subcontratistas tuvieron dificultades para pagar a los trabajadores cuando sus clientes no liberaron los pagos conforme a lo estipulado en los contratos.

“La empresa (cliente) no hizo nada hasta que dejamos de presentarnos al trabajo porque nos declaramos en huelga”, dijo uno de los 16 trabajadores entrevistados por HRW.

Las empresas proveedoras de mano de obra se sitúan en la base de cadenas de subcontratación a menudo largas y complejas.

Investigaciones de HRW en los países del golfo Pérsico han demostrado que los trabajadores migrantes empleados por estas empresas suelen sufrir más abusos que aquellos contratados directamente.

Según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Catar, incluido el Convenio sobre el Trabajo Forzoso (nº 29), la retención o el impago de salarios es una práctica coercitiva que puede constituir trabajo forzoso.

De acuerdo con el Código Civil de Catar, los subcontratistas y los trabajadores pueden reclamar el pago directamente al cliente si el contratista no paga.

“Las autoridades cataríes están fallando dos veces en la protección de los trabajadores migrantes: primero, cuando como clientes no pagan a tiempo a los contratistas, y segundo, como reguladores ineficaces”, concluyó Page.